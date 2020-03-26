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Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

ANKARA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:26 | Son Güncelleme

Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü

Tartıştığı oğlunu sopayla öldüren baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Keçiören Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki evlerinde baba Osman Dikmen ile oğlu Recep Dikmen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline sopa alan baba Dikmen, oğlunu darp etmeye başladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Recep Dikmen, yere yığıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Dikmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, baba Dikmen'i gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Baştuğ Caddesi Keçiören

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