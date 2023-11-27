Tartıştığı şahıslar tarafından vuruldu

Olay, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ö. ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirsiz kişiler üzerlerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.Ö.’yü bacağından vurarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

