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Tartıştığı şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tartıştığı bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette Raşit A.

Eskişehir’de tartıştığı bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak üzerinde bir ikamette Raşit A. (21) ile Mustafa Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa Ş. yanında taşıdığı bıçakla Raşit A.’yı vücudunun 8 farklı yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Raşit A.’dan bir süredir haber alamayan yakınları da durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Raşit A.’nın iki gün önce vücudunun 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi Mustafa Ş.’yi yaklaşık 2 saat sonra Büyükdere Mahallesi’ndeki saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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