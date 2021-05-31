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Tarzan olarak tanınan oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

31.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzan film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde olduğu uçak Tennessee'de göle düştü. Feci kazada aralarında 58 yaşındaki Joe Lara'nın da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tarzan olarak tanınan oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü. Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

CANSIZ BEDENLERİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cansız bedenlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

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TARZAN FİLMİYLE ŞÖHRETİ YAKALAMIŞTI

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti. Oyuncu, düşen uçakta feci şekilde hayatını kaybetti.

ROL ARKADAŞI ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Lara'nın Tarzan'daki rol arkadaşı Lydie Denier, acı haberi aldıktan sonra sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yaptı. Denier paylaşımında"Arkadaşım ve yeni Adventures of Tarzan'ın başrol oyuncusu Joe Lara'nın vefatını duyduğumda yaşadığım kederi tarif etmek için yeterli kelime yok. Kalbim onu ??seven herkes için atıyor… Onunla çalışmayı çok sevdim, harika bir aktör, güzel bir beyefendi ve nazik bir ruh… RIP arkadaşım (1962-2021)… Özleneceksin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası
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