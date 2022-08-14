Tarzıyla dikkat çeken Kadir İnanır konuşmak istemedi! Kadir İnanır'ın son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları yaşamış ve hayranlarını korkutmuştu. Beyin damarına pıhtı atan ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören İnanır önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir mekanda tek başına kahvaltı yaptı.

Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. Zayıfladığı gözlenen usta oyuncu bu sefer muhabirlerle konuşmak istemedi.

Kadir İnanır, muhabirlerin sorularını ise, "Başka zaman konuşuruz" diyerek, geri çevirdi.

