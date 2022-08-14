MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarzıyla dikkat çeken Kadir İnanır konuşmak istemedi! Kadir İnanır'ın son hali

Tarzıyla dikkat çeken Kadir İnanır konuşmak istemedi! Kadir İnanır'ın son hali

14.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören Kadir İnanır son haliyle gündemde. Mavi şort tişört takımıyla görüntülenen İnanır'ın zayıflığı gözlerden kaçmadı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu muhabirlerle bu sefer konuşmak istemedi.

Tarzıyla dikkat çeken Kadir İnanır konuşmak istemedi! Kadir İnanır'ın son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları yaşamış ve hayranlarını korkutmuştu. Beyin damarına pıhtı atan ve yoğun bakımda bir süre tedavi gören İnanır önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir mekanda tek başına kahvaltı yaptı.

3492374_d9f268534def91826549172ea10631d4 (1)

Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. Zayıfladığı gözlenen usta oyuncu bu sefer muhabirlerle konuşmak istemedi.

Kadir İnanır, muhabirlerin sorularını ise, "Başka zaman konuşuruz" diyerek, geri çevirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çektiOktay Kaynarca'nın oynadığı dizinin setine gitti! Beyaz saçları dikkat çekti
Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı! Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!
Yanan arabadan son anda kurtulmuştu! Korkutan haber geldi Yanan arabadan son anda kurtulmuştu! Korkutan haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Teknede parti yaptı! Ünlülerin çılgın eğlencesi

Teknede parti yaptı! Ünlülerin çılgın eğlencesi

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

İlginizi Çekebilir

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.