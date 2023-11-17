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  4. Tarzıyla dikkat çekmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Tarzıyla dikkat çekmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

17.11.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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Aşkı Memnu dizisinde Beren Saat ile kamera karşısına geçen ve uyumları çok beğenilen Kıvanç Tatlıtuğ, Saat ile beraber rol aldığı yeni filminin galasına katıldı. İstanbul İçin Son Çağrı’nın galasında tarzıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı ortaya çıktı.

Şimdilerde Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni filminin galasına katıldı. İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat ile başrolü paylaşan Tatlıtuğ’un yeni filmi 24 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak.

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'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New York’ta gerçekleşti. Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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40 yaşındaki yakışıklı oyuncu gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 31 bin 900 TL olduğu iddia edildi.

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