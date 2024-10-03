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Taş Kağıt Makas'ın Güneş'i Hande Doğandemir korkuttu! Evde kaza geçirdi, hastanelik oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 08:17
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Yeni sezonda Taş Kağıt Makas dizisinde Güneş Evliyaoğlu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir sevenlerini korkuttu. Evde geçirdiği kaza sonucu kaburga kemiği kırılan ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.

Taş Kağıt Makas'ın Güneş'i Hande Doğandemir korkuttu! Evde kaza geçirdi, hastanelik oldu

Güneşi Beklerken, Can Kırıkları, Yüzleşme Annemizi Saklarken, Hayat Bugün ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hande Doğandemir bu defa sevenlerini korkuttu.

Ünlü oyuncu evinde ayağı kayıp yere düştü ve kaburga kemiği kırıldı. Hastaneye koşan oyuncunun ilk tetkikleri yapıldı.

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GALAYA GİTTİ

'Yaren Leylek' filminin galasına katılan başarılı oyuncu Hande Doğandemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaren Leylek’in gerçek hikâyesini anlattık. Şahane rol arkadaşlarım vardı. Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur”

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Bugün, sosyal medya hesabında dizi setinden bir pozuna yer veren ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"Tüm geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkürler. Bir sete uğradım. Bugünlük bitirdim. Şimdi birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toparlarım bence. Akşam da 'Taş Kağıt Makas' yeni bölüm var. Görüşürüz."

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Hande Doğandemir
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