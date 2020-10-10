YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Taş yüklü kamyon devrildi,1 yaralı

Taş yüklü kamyon devrildi,1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 10.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş yüklü kamyonet devrildi.

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş yüklü kamyonet devrildi. 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay 10:00 saatlerin de meydana geldi. İ. Y. yönetiminde ki 06 BZ 891 plakalı Mercedes marka taş yüklü kamyonet Esenyurt mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
AK Parti Havran’da Ahmet Dayı güven tazeledi
AK Parti Havran’da Ahmet Dayı güven tazeledi

Sivas Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
12:24
İkindi
15:33
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Sivas Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Ferhat Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sivas’ta sağlık kuruluşları tek yumruk oldu
Sivas’ta sağlık kuruluşları tek yumruk oldu
Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.