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Tası tarağı toplayıp ABD'ye yerleşmişti… Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel o diziyle ekrana dönüyor

28.12.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, bir süre sonra oyunculuğa veda etmişti. ABD’ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapan Karel yeni dizisi ile ekranlara geri döndü.

Tası tarağı toplayıp ABD'ye yerleşmişti… Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel o diziyle ekrana dönüyor

Yaprak Dökümü’nde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel, TV 8 ekranlarında bu akşam başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Türkiye'yi terk edip Amerika’ya yerleşen Karel en son tır şoförlüğü yapıyordu.

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Karel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Efsane 5 yıl sonra geri dönüyor. Harika bir ekiple çalışmak gerçekten onur verici” açıklamasında bulundu.

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Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan gibi isimler yer alıyor.

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Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılacak.

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