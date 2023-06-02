Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etmişti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Tarık Tarcan yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Tarcan gönüllere taht kurmuştu. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü isim ilk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynadı. Tarcan’ın rol aldığı yapımlar arasında Yaprak Dökümü, Kıvılcım, Sevginin Gücü, Zehirli Çiçek ve Akasya Durağı da bulunuyor.

Sayısız yapımda oynayan ünlü isim bir süre sonra oyunculuğa ara vererek inzivaya çekildi.

Daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" diyen Tarcan yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Ünlü isim sosyal medya hesabından sık sık yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.



