Taşınabilir afet evleri depremzedelerin yüzünü güldürecek

"Tiny house" olarak adlandırılan taşınabilir evler yapan Çakıcı, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bu kez afetzedeler için gönüllü olarak aynı evleri üretmeye başladı.

Çakıcı'nın sosyal medyadan başlattığı kampanya sonucu 4 bin kişiye ulaşan gönüllü ekibin yaptığı "taşınabilir afet evleri", İstanbul'dan deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

TÜYAP'ta 10 Şubat'tan beri kendilerine ayrılan salonda çalışmalara devam eden gönüllü ekip, 100 evden 10'unu deprem bölgesine göndermek üzere tamamladı. Kalan 90 evin de bir hafta içinde tamamlanıp deprem bölgesine ulaştırılması planlanıyor.

Çelik konstrüksiyonlu evlerin içi ve dışına tamamen ahşap kaplama yapıldı. Duvarların içerisi 150 dansite taşyünü yalıtım ve çam lambri ile dışı da nem bariyeri denilen izolasyon örtüleri ve özel fırınlanmış ağaçla kaplandı. Kapı ve pencerelerde ısı yalıtımlı PVC doğrama kullanıldı.

İçinde banyo, mutfak ve yaşam alanı olan evlerin 50'si asma katlı, 50'si ise asma katsız olarak imal edildi. Asma katlı evler, çocuk sayısı fazla olan ailelerin daha rahat yaşayabilmesi için tasarlandı.

Evler, depremzedelere bir an önce ulaştırılabilmek ve nakliyede zorlanmamak için bir tıra iki ev girebilecek şekilde, 15 metrekare büyüklükte yapıldı. 6 metreye 2,5 metre genişliğinde dikdörtgen ebatlı evler, küçük olmasına rağmen ferahlık hissi vermesi için 3 metre yüksekliğinde inşa edildi.

4 BİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI

Proje yöneticisi iç mimar Zülal Çakıcı, AA muhabirine, deprem bölgesindeki insanlara taşınabilir evler bağışlayabileceği düşüncesiyle tedarikçilerden ve gönüllülerden sosyal medya aracılığıyla yardım istediğini, mimar ve iç mimar arkadaşlarının desteği ile taşınabilir afet evleri yapmak için seferber olduklarını söyledi.

İş yaptıkları kurumsal firmaları arayıp malzeme istediklerini belirten Çakıcı, "Hiçbiri bizi kırmadı ve yaklaşık 3 günün sonunda malzemelerimizin yüzde 90'ı tamamlanmıştı. Bir ayda 100 ev hedefi koyduk ve birinci ayımızı yeni doldurduk. Şu anda 100 evimiz ayakta. Birçoğu bitmeye çok yakın. Mobilyalar yerleştiriliyor. Yüzde 30 ve 40'ının da bir haftalık işi kaldı." dedi.

İşçilik ihtiyacını karşılamak için de sosyal medyadan gönüllülere çağrıda bulunduklarını anlatan Çakıcı, "İmalata 10 Şubat'ta başlamıştık. 12 Şubat'ta akın akın insan geldi. O günden beri de her gün katlanarak arttı. Bugüne kadar 4 bine yakın insan çalıştı burada. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. İzmir'den, Antalya'dan karavanına atlayıp gelen gönüllülerimiz de oldu, Kocaeli'den günübirlik gelip gidenler de oldu. Bu bir birlik beraberlik projesi. Bizim insanımızın kalpten, beraber ve dayanışma içinde bir şeyler yapmak istediğinde neler yapabileceğinin kanıtı oldu." diye konuştu.

"BARINMALARINI SAĞLAYIP ARKAMIZI DÖNÜP GİTMEYECEĞİZ"

Çakıcı, çadır ve konteyner dışında daha kalıcı, insanların daha iyi standartlarda dört mevsim aynı yalıtım konforuyla yaşayabilecekleri evler yapmak istediklerini dile getirerek, projenin çok güzel bir yere evrildiğini, farklı kişiler ve kurumların da bu evleri imal etmeye başladığını aktardı.

Ekolojik bir köy planlaması da yaptıklarına işaret eden Çakıcı, bu evleri depremzedelere verdikten sonra, onların kendi kendilerine yetebilen, dışa bağımsız bir yaşam alanı kurmalarını sağlamayı amaçladıklarını, bu alanlarda rehabilitasyon çalışmalarının da olacağını anlattı.

Kısa, orta ve uzun vadede projeler planladıklarını vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz olan çocukların iyileşmeleri, gelişmeleri ve ebeveynlerinin de bir şekilde tarım yapıp, elde ettikleri ürünlerle hem kendi yiyeceklerini karşılayabilecekleri hem de bu ürünleri satarak gelir kaynağı sağlayabilecekleri bir model tasarlıyoruz. İnsanların barınmalarını sağlayıp arkamızı dönüp gitmeyeceğiz. İçinde sosyal alanları olması gerekiyor. Kütüphanesi, ortak tuvaleti, çamaşırhanesi, sağlık evi, çocuk oyun evleri, burada eğitim verecek kişilerin kalabileceği lojmanlar, güvenlik kabini gibi ayrıca sosyal bloklarımız da olacak. Bunların devamını yapıyor olacağız. Ama ilk önceliğimiz, 100 evi gönderip barınma ihtiyaçlarını karşılamak."

"İNSANLAR KENDİSİNİ EMANET OLARAK HİSSETMESİN İSTEDİK"

Mimar Oktay Yalçın da Zülal Çakıcı'nın çağrısı üzerine projeye dahil olduğunu ve şantiye aşamasında katkı sağladığını belirterek, geçici konuttan ziyade depremzedelere kalıcı konut sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yalçın, "İnsanlar kendisini emanet olarak hissetmesin istedik. Orada çok büyük acılardan geçtiler. Evlerini, sevdiklerini kaybettiler. Biz onları bir nebze olsun bu evin içine girdiklerinde kendilerini evlerinde, geçici değil de kalıcı bir konutta hissettirebilmek adına böyle kapsamlı bir işe girdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, aralarında doktor, oyuncu, temizlik işçisinin de olduğu çok farklı mesleklerden, birbirini tanımayan insanların, hiç tanımadıkları insanlar için gönüllü olarak bir araya gelip bu işte çalıştığına dikkati çekti.

MOBİLYALARI VE ÇATILARI MONTE EDİYORLAR

Taşınabilir afet evlerinin mobilyalarını monte eden mobilya ustası Özcan Arda ise 3 haftadır gönüllü çalıştığını, eşinin de yardım ettiğini ifade ederek, "Ailecek çalışıyoruz. Eşim olmazsa başkası yardımcı oluyor. Elimizden geldiğince, fırsat buldukça burada deprem bölgesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mobilya ve ahşapla ilgili her kademede çalıştım. Bitene kadar da inşallah buradayız." dedi.

Çatı ustası Fazıl Bozkaya, afet evlerinin üstünü Türkiye'de kullanılan son sistem olan kenet çatı ile kapladıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de bulacağınız en dayanıklı, en kaliteli sistem bu." ifadesini kullanan Bozkaya, günde 3 kişi ile dört evin montajını yapabildiklerini belirtti.

