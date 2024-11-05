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Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam kampanyası için alacağı ücret dudak uçuklattı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 09:29
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Aşk-ı Memnu, Gümüş gibi dizilerle adını duyuran başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemlerde yaptığı anlaşmalarla gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den taşınacakları iddia edilmişti. Bu iddialar sürerken Tatlıtuğ'un yaptığı reklam anlaşmasında alacağı ücret duyanları ağzını açık bıraktı.

Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam kampanyası için alacağı ücret dudak uçuklattı

Uzun yıllardır ekranlarda başarılarıyla adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Başak Dizer ve Kurt Efe ismini verdiği oğluyla göz önünde olan bir isim. Son günlerde ise sevilen çift, aldıkları kararla gündeme gelmişti.

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Yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşımaya karar verdikleri iddia edilmişti. İkilinin İstanbul’daki düzenlerini koruyacakları belirtilmişti.

DUDAK UÇUKLATAN ANLAŞMA!

Taşınma iddiaları devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı dev anlaşmayla gündeme geldi. Yıllardır markaların aranan ismi olan ünlü oyuncu bu yıl da 14 yıldır çalıştığı jean markasının sonbahar kış sezonu için reklam yüzü oldu. Patronlar Dünyası'nın iddiasına göre Tatlıtuğ bu anlaşmadan yaklaşık 40 milyon lira alacak.

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Yeni sezonda bir dizi projesiyle ekranlara dönmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz sezon Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'yla kamera karşısına geçmişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ
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