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Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde 500'ün üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak

12.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali kapsamında 18 Haziran Pazar günü düzenlenecek Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde 500'ün üzerinde pehlivan kol bağlayacak.

Sevindikli Er Meydanı'ndaki müsabakalara çıkacak başpehlivanların da katılımıyla Tütünçiftlik Sahili'ndeki sosyal tesiste düzenlenen tanıtım toplantısında, ödül olarak verilecek altın kemer sergilendi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, burada yaptığı konuşmada, ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için her yıl yağlı güreşler düzenlediklerini söyledi.

Böylece hem pehlivanlara destek olduklarını hem de yeni pehlivanların yetişmesini sağladıklarını anlatan Söğüt, Körfez'deki 60'a yakın pehlivanı başpehlivan yapmak için gayret ettiklerini aktardı.

Söğüt, yağlı güreşe desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimiz ata sporunu seviyor. Bin yıllık tarihi olan bir spor. Aslında yağlı güreşleri sadece spor olarak değerlendirmek de doğru değil. Yağlı güreşler milletimizin karakteriyle en uyumlu spor dallarından. Yağlı güreşler deyince akla yiğitlik geliyor, mertlik geliyor." diye konuştu.

50'nin üzerinde başpehlivan ve 500'ün üzerinde pehlivanla organizasyonun yapılacağına değinen Söğüt, "İnanıyorum ki 18 Haziran'daki güreşler, hem Sekapark Güreşleri'nin rövanşı olacak hem de başpehlivanlarımız Kırkpınar'a hazırlık yapacak. Kocaeli'de birçok ilçede bu güreşler gerçekleştiriliyor. Körfez de bunların arasında olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Körfez Taşköprü sevindikli yağlı güreş

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