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Taşlar atıldı, araçlar zarar gördü! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı sonrasında büyük olay! Polis güçlükle önledi...

14.01.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü konuk olduğu Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası stadyumdan ayrılan Ankaragücü taraftarları, otobüslerine binerek stadyumundan çıkış yaptı. Stadyuma yakın bir yerde otobüsten inen taraftar grupları taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri, taraftar grubuna müdahalede bulunarak sakinleştirmeye çalıştı. Tekrardan otobüslerine bindirilen taraftarlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Taşlar atıldı, araçlar zarar gördü! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı sonrasında büyük olay! Polis güçlükle önledi...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın ardından iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

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Maçın ardından Yeni Adana Stadı'ndan ayrılan MKE Ankaragücü ile Adana Demirsporlu taraftarlar arasında stat dışında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

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Olaylar sırasında tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı da görüldü. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.

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Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, MKE Ankaragücü taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı.

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