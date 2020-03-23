YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Taşlıçay’da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Taşlıçay’da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

AĞRI HABERLERİ  | 23.03.2020 19:02 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Murtaza Ersöz başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.Kaymakamlıkta 22 Mart Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya Ersöz ve Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile ilgililer katıldı.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Kaymakam Murtaza Ersöz başkanlığında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Kaymakamlıkta 22 Mart Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya Ersöz ve Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile ilgililer katıldı. Toplantıda, korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanarak evlerine bırakılacağı bildirildi. Toplantının ardından kurulan ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine bıraktı. Ersöz, "Baştacımız olan yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi. Sosyal medya hesabından "Lütfen Evde Kal" etiketi ile paylaşım yapan Ersöz, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Ağrı Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:19
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Agrı Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Şifa Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Yağmur Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.