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Taşucu Amphora Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Taşucu Amphora Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Amphora Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Kurucu Başkanı Arslan Eyce tarafından 1997'de oluşturulan müzede, Mersin ve Antalya açıklarında balıkçıların ağlarına takılarak toplanan, milattan önce 7. yüzyıl ile milattan sonra 18. yüzyıl arasındaki döneme ait çok sayıda amfora yer alıyor.

Vakıf Başkanı Mustafa Devrim Eyce, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin, rahmetli babası tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Babasının koleksiyoner olduğunu belirten Eyce, "Babamın kendisine ait 500'e yakın amforadan oluşan özel koleksiyonu vardı. Bunları yıllarca biriktirdi. Tarihe ışık tutması için sahip olduğu koleksiyonlarını vakfa bağışladı.1997'de de Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alarak müzeyi kurdu." diye konuştu.

Eyce, tarihi binada yer alan müzenin, yurt içi ve dışındaki tanıtımı için çalıştıklarını kaydetti.

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