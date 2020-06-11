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Taşucu’nun kanalizasyon sorunu çözülüyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Mersin’in turizm merkezlerinden biri olan Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde, MESKİ tarafından başlatılan terfi merkezi ve terfi hattı çalışmalarıyla kanalizasyon sorununun çözüme kavuşacağı bildirildi.MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, yapılacak terfi merkezi ile Taşucu, Kum, Bolacalıkoyuncu ve Gülümpaşalı mahallelerinin atıksuları, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılacak ve bölgenin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Taşucu’nun kanalizasyon sorunu çözülüyor

Mersin’in turizm merkezlerinden biri olan Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde, MESKİ tarafından başlatılan terfi merkezi ve terfi hattı çalışmalarıyla kanalizasyon sorununun çözüme kavuşacağı bildirildi.
MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, yapılacak terfi merkezi ile Taşucu, Kum, Bolacalıkoyuncu ve Gülümpaşalı mahallelerinin atıksuları, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılacak ve bölgenin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak. Sözleşme bedeli 9 milyon 138 bin TL olan kanalizasyon imalatları kapsamında, 8 bin 355 metre terfi hattı, 168 metre cazibeli hat, 2 adet paket atıksu terfi merkezi, 5 adet kanalizasyon bacası, 7 adet tahliye vana odası ve 7 adet vana odası yapılacak.
“Çalışmalar bölgenin büyük bir kısmını rahatlatması açısından bir ilk aşama niteliğinde”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, yapılan çalışma ile vidanjör hizmetine ihtiyaç duyulmayacağını, böylece işletme giderlerinin de azalmış olacağını vurgulayarak, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin önemli noktalarından olan Silifke, hem kültürel hem de doğal güzelliklerimizin yayılması açısından çok stratejik bir ilçemiz olmasının yanı sıra, turizm dünyasına açılan kapılarımızdan birisidir. 2020 yılı sonunda tamamlanarak işletmeye alınması planlanan kanalizasyon tesisleriyle, bugüne kadar atıksuların vidanjörler vasıtası ile bertaraf edildiği bölgedeki koku problemi giderilecek. Taşucu bölgesinde imalatı devam eden kanalizasyon çalışmaları, uzun yıllardır hizmet bekleyen bölgenin büyük bir kısmını rahatlatması açısından bir ilk aşama niteliğindedir” dedi.

Taşucu’nun kanalizasyon sorunu çözülüyor

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