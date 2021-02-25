Tatar Ramazan'ın Zeynep'i Esin Moralıoğlu'dan 31 yıl sonra gelen itiraf!

Kadir İnanır'ın başrolünde olduğu ve Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Tatar Ramazan'ın Zeynep'i Esin Moralıoğlu yıllar sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Moralıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Ünlü oyuncu şöyle bir itirafta bulundu:

"Eğer kalbin zor görünene; "vazgeçme, denemeye değer" diyorsa onu gerçekleştir. Tatar Ramazan proje olarak mankenlik yaptığım ve çok yoğun olduğum bir dönemde teklif edilmişti. Kalbim "bunu gerçekleştir" dedi ve meşakkatli bir süreçten sonra hayata geçirdik. Bu kadar sevileceğini daha filmi çekerken biliyordum ve buna müteşekkirim."



Esin Moralıoğlu'nun paylaşımı sonrası yıllara meydan okuyan görüntüsüne de beğeni yağdı.

ESİN MORALIOĞLU KİMDİR?

Esin Moralıoğlu 25 Ağustos 1969 doğumlu Türk manken, fotomodel, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve günümüzde modacıdır.

1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Moralıoğlu emlakçılık ile uğraşmaktadır. Esin Moralıoğlu'nun kız kardeşi olan Funda Moralıoğlu'da mankenlik yapmış ve modacı olarak çalışmaktadır.

