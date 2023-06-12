Tatil pozları çok konuşulmuştu! Demet Özdemir'in mini elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı. Özel hayatı ve tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu beyaz mini elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Çıktığı tatilden sık sık fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun bikinili pozları da çok beğenilmişti. Tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Demet Özdemir'in beyaz mini elbisesi ile havuz başında peş peşe paylaştığı pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir'in gündemden düşmeyen fotoğraf karesindeki elbisesinin fiyatı otaya çıktı.

Özdemir'in beyaz mini elbisesinin fiyatının 42 bin 701 TL olması sosyal medyada gündem oldu.



