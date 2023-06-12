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Tatil pozları çok konuşulmuştu! Demet Özdemir'in mini elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

12.06.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin sevilen dizisi Adım Farah'ta başrolde yer alan Demet Özdemir dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Tatil pozlarıyla çok konuşulan Demet Özdemir'in beyaz mini elbisesiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun tarzının bedeli ortaya çıktı.

Tatil pozları çok konuşulmuştu! Demet Özdemir'in mini elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı. Özel hayatı ve tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu beyaz mini elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Çıktığı tatilden sık sık fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun bikinili pozları da çok beğenilmişti. Tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Demet Özdemir'in beyaz mini elbisesi ile havuz başında peş peşe paylaştığı pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Başarılı oyuncu Demet Özdemir'in gündemden düşmeyen fotoğraf karesindeki elbisesinin fiyatı otaya çıktı.

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Özdemir'in beyaz mini elbisesinin fiyatının 42 bin 701 TL olması sosyal medyada gündem oldu.

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