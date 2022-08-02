Tatil tercihinde Karadeniz'deki bungalov evler yükselişe geçti

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com verilerine göre, Karadeniz'deki bungalov otellerde 2 kişi bir gecelik konaklama için ortalama sepet tutarı 620 TL olarak gerçekleşiyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, popüler seyahat trendleri yıllar içinde değişiyor. Geçmişte ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren otellerde tatil yapmak popülerken günümüzde seyahatseverlerin büyük bir kısmı kalabalıktan uzak olabilecekleri izole tatil seçeneklerini tercih ediyor.

İzole tatil dendiğinde geçmişte akıllara İsviçre'deki dağ evleri gelirken, bugün ise hem Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması hem de kaliteli hizmet veren tesis sayısının artmasıyla Karadeniz Bölgesi'ndeki bungalov evler yükselişe geçti.

Enuygun.com'un bungalov oteller özelindeki verileri Karadeniz'deki bungalovlarda 2 kişi için gecelik konaklama ücretinin ortalama 620 TL olduğunu gösteriyor.

Verilen bilgiye göre, özellikle manzarası, dekorasyonu ve verdiği kaliteli hizmetle öne çıkan Rize, Trabzon, Bartın ve Artvin gibi illerde konumlanmış Karadeniz bungalovları gün geçtikçe daha çok popülerleşiyor.

Yine Enuygun.com'un ilk yarıyıl verilerine göre bungalov otellerde ya da dağ evlerinde kalmayı tercih edenler genellikle 30 yaş üstü çiftler oluyor.

Bungalov oteller özellikle hafta sonu ya da uzun hafta sonu tatilleri için sıklıkla tercih edilirken, trekking gibi aktivitelerin yapıldığı dönemlerde seyahatseverler bu tesislerde ortalama bir haftalık tatil yapmayı tercih ediyor.

Son 5 sene içerisinde Karadeniz'deki tesislerin kalitesinin yükselmesiyle turistlerin bungalovlara ve bölgeye yönelik ilgisi de arttı. Yeni ve kaliteli tesislerin yapılması, bölge halkının modern turizm anlayışı ile tanışması, uçak seferlerinin artması ve özellikle de Rize-Artvin Havalimanı’nın açılmasıyla yayla evleri daha geniş kitleler tarafından tercih edilmeye başlandı.

- "Artık İsviçre'ye gerek yok, en güzeli Karadeniz'de"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar, talep artışına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bundan birkaç yıl öncesinde eşsiz manzaraya sahip lüks bungalovlardan bahsedildiğinde seyahatseverlerin aklına İsviçre'deki dağ evleri geliyordu. Bugünse Karadeniz'deki bungalovlar manzaraları, lüks dekorasyonları kaliteli hizmetleriyle İsviçre'deki dağ evlerini aratmıyor. Özellikle kış mevsiminde içinde soba ya da şömine olan bungalovlar dekorasyonlarıyla misafirlerine özel bir atmosferde olduklarını hissettiriyor.

Kışın şömineli ve konforlu bir dağ evinde dinlenmek veya yazın sıcağından bunalıp serinlemek isteyenler bungalov evleri tercih ediyor. Bu noktada dağ evinde kalmak isteyen tatilciler için de dünya üzerindeki en iyi seçeneklerin başında Karadeniz geliyor. Kısacası söz konusu dağ evleri olduğunda artık İsviçre'ye gerek yok, en güzeli Karadeniz'de."

