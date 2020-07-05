Tatilciler "güvenli sertifikalı" otellerden memnun

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "güvenli turizm sertifikası" alan otelleri tercih edenler, tatillerini tesislerde alınan sıkı önlemler altında geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, salgına karşı gerekli tedbirleri alan oteller "güvenli turizm sertifikası" ile belgelendiriliyor. Sertifika programındaki sıkı ve hassas denetimler, turizm sektörü ve tatilciler için önem arz ediyor.

- Güvenli tatilde misafirin 1 günü

Sertifikayı alan otellerde uygulama turizm tesisinin girişinden itibaren başlıyor. Ateşi ölçülen, maske verilen tatilcinin valizi de dezenfekte ediliyor. Steril kalemlerle işlemini yapan tatilciye, sağlık durumunun öğrenildiği bir anket yapılıyor.

Otel personeli de hem siperlik hem de maske takarken, tedbirler odalarda da devam ediyor. Tek kullanımlık malzemelerin bulunduğu odalarda hijyene büyük önem veriliyor.

Müşterilerin kullandığı çarşaf ve havlular yüksek sıcaklıklarda yıkanıyor.

- Açık büfede müşteri seçiyor personel servis yapıyor

Otellerde tedbirlerin yoğun olduğu bir diğer nokta ise restoranlar. Açık büfede müşterilerin seçtiği yemekleri tabağa görevli personel koyuyor. Açık büfe hizmeti vermeyenlerde ise diğer müşterilerle teması azaltmak için servis hizmeti masaya kadar yapılıyor.