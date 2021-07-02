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  4. Tatile çıkan Sinem Kobal'dan plaj pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Tatile çıkan Sinem Kobal'dan plaj pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

02.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatil yapıyor. Kobal, plajda mayosuyla çekilen bir tatil pozunu Instagram'dan paylaştı.

Tatile çıkan Sinem Kobal'dan plaj pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal kumların üzerinde sere serpe poz verdi. Mayosu ile kumsaldan paylaşım yapan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı.

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Kobal'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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