Tatile çıkan Sinem Kobal'dan plaj pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin'le birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan Sinem Kobal kumların üzerinde sere serpe poz verdi. Mayosu ile kumsaldan paylaşım yapan Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topladı.



Kobal'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni aldı.

