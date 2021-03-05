Tatlandırıcı kullanmanın zararları nelerdir?

Aspartam türü tatlandırıcılar direk fetüse yani bebeğe geçebilirler. Son dönem yapılan çalışmalarda aspartamın unutkanlığa sebep olabileceği, kullanım limitleri aşıldığında gelecekte alzheimer riskini arttırabileceği ortaya çıktı.

SAĞLIKLI BAKTERİ SAYISINI ARTIRIYOR

Splenda ve stevya türü tatlandırıcılar, yeni nesil tatlandırıcı olmalarına rağmen herhangi bir zararlı etkisi şu ana kadar kanıtlanamadı. Splendanın kullanımı, Amerika İlaç Örgütü tarafından gebeler ve çocuklar için güvenli olarak onaylandı. Stevya bitki özü olduğu ve bağırsaktaki sağlıklı bakteri sayısını arttırabilecek nitelikte olduğu için şu an bir zararı olmadığı düşünülüyor.

DOLAYLI YOLDAN KİLO ALMAYA NEDEN OLUYOR

Tam olarak kanıtlanamamış olsa da bütün tatlandırıcılar için yapılan başka bir bilimsel çalışmaya göre, tatlandırıcıların beyin tarafından şeker olarak algılanabileceği, buna bağlı olarak da kilo almaya dolaylı yoldan katkıda bulunabileceği ortaya konuldu.

MİKTARA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Tatlandırıcılarda en önemli konu, hangi tatlandırıcıyı seçtiğimiz ve ne miktarda kullandığımızdır. Bütün tatlandırıcılar için genel öneri, günde ortalama 7 tableti geçmemektir. Fakat tatlandırıcının miligramına ve kişinin kilosuna göre ayarlanması gerekir.

TATLANDIRICI YERİNE KURU MEYVELERE YÖNELİN

Tatlandırıcı kullanmak yerine, kuru kayısı, kuru incir gibi besinleri içecekle tüketmek tercih edilebilir. Tam olarak kanıtlanamasa da, tatlandırıcıların uzun dönem kullanımında sağlığa karşı olumsuz etki yaratabileceği bilinen bir gerçektir.

