YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar

Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar

İHA İHA
12.03.2024 07:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 hırsız, camdan girdikleri tatlıcı dükkakındaki 4 bin TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı.

Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.07’de Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’ndeki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camdan dükkana giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı. İftar vakti dükkanı açmaya gelen sahibi, paraların eksik olduğunu ve bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde camdan dükkana giren 2 şahsın kasaya yöneldiği, ardından çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurduğu görülüyor. Şahıslardan biri tezgah üzerindeki bağış kumbarasını da çalıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptıErzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı
Aydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin mutfağında baygın halde bulunduAydın'da 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinin mutfağında baygın halde bulundu
Kars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandıKars'ta AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
13:15
İkindi
16:32
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Ari eczanesi
Darica
Merve eczanesi
Kandira
İstasyon eczanesi
Kartepe
Yeni sema eczanesi
Izmit
Yüzgül eczanesi
Izmit
Bariş eczanesi
Gebze
Gamze eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.