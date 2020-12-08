Tatlının imparatoru: Kilis katmeri tarifi

Maharetli ustaların elinde ince açılan hamurun içine kaymak konularak tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şerbet, pudra şekeri, Antep fıstığı ve tarçının serpilmesiyle yapılan Kilis katmeri, damakları şenlendiriyor. Damak çatlatan Kilis katmerinin tarifi tatlıseverler için geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Bir kilogram un

Bir çay bardağı tereyağı

Bir kilo kaymak

Bir kilo toz şeker

300 gram tereyağı

2 su bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı çekilmiş Antep fıstığı

200 gram tuz

KİLİS KATMERİ NASIL YAPILIR?

Toz şekeri geniş bir tencereye alın ve üzerine 4 bardak su ilave edin. Kaynayana kadar karıştırarak pişirip kıvamlı bir şurup elde edin ve kenara alın.

Sıra geldi hamurunu hazırlamaya... Una tuzu ve aldığı kadar suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru mandalina büyüklüğünde olacak şekilde 18 adet bezeye ayırın. Hamurların üstünü örtün ve yaklaşık 3 saat dinlendirin.

Dinlenen hamurları yağlanmış mermer tezgah üzerinde önce merdane sonra da el ile açarak zar gibi ince bir hale getirin.

Açtığınız hamurun karşılıklı kenarlarını katlayın ve kare haline getirin. Yufkanın üzerine öbek öbek olacak şekilde kaymak serpin.

İki taraftan katlayıp dikdörtgen şekline getirin ve kızgın tereyağında her iki tarafı da pembeleşene kadar kızartın.

Üzerine önce kıvamı koyulaşmış şerbetten gezdirin. Tatlıyı 3 parçaya kesin ve son olarak üzerine Antep fıstığı, tarçın ve pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.

