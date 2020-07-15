YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

BİTLİS HABERLERİ  | 15.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Bitlis’in Tatvan ilçesinde mevlit okutuldu.Tatvan Müftülüğü tarafından FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Tatvan İbadullah Camii’nde mevlit programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Bitlis’in Tatvan ilçesinde mevlit okutuldu.
Tatvan Müftülüğü tarafından FETÖ’nün darbe girişimi sırasında darbeci askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için öğle namazı öncesi Tatvan İbadullah Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur’an-ı Kerim okundu.
Şehitler için dua okunan programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Deniz, Tatvan Müftüsü Zahit Demirel ve diğer kurum amirlerinin yanı sıra gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayrıca, programa katılan vatandaşlar, saat 20.00’de Tatvan Yaşam AVM önünde düzenlenecek anma etkinliğine davet edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince... Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:08
Sabah
04:53
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:42
Yatsı
21:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.