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Tatvan’da altyapı çalışmaları devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksarken, önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarında ekip sayısı arttırılarak ilçe genelinde hız verilmesi planlanıyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları başlattıklarını söyledi. Bu yılın Tatvan için değişim yılı olacağını ifade eden Başkan Geylani, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle alt yapı çalışmalarımıza kısıtlama getirmiştik. Süreç şu an olumlu ilerliyor. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde altyapı ekip sayımızı arttırarak çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bunun yanında üstyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerimizin yol ve kaldırım çalışmaları ile peyzaj çalışmalarını da hızlı bir şekilde yapıyoruz. Herkesin bilmesini istiyorum ki bu yıl Tatvan’ın değişim yılı olacak” dedi.

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