Tatvan’da biriken karlar yer yer 3 metreyi geçti

Tatvan ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu kapandı. Kapanan yolları belediye ve il özel idaresi ekipleri ummalı bir çalışmayla açmaya çalışıyor. Çatılarda biriken karlar tehlike arz ederken, ilçenin Fatih Mahallesi Sanayi Sitesinde ise yoğun yağışla birlikte biriken karlar yer yer 3 metreyi aştı.

Kar yağışından dolayı zorlandıklarını söyleyen Muharrem Dalgalan, “Tatvan’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Şu an üstünde bulunduğum kar 3 metreyi geçti” dedi.

