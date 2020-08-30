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Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

BİTLİS HABERLERİ  | 30.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs üzerinde kokain ve kullanma aparatı ile kubar esrar ele geçirildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Çekmece köyü Nemrut Dağ yolu üzerinde icra edilen faaliyet sırasında A.D.

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs üzerinde kokain ve kullanma aparatı ile kubar esrar ele geçirildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Çekmece köyü Nemrut Dağ yolu üzerinde icra edilen faaliyet sırasında A.D. ve K.S. isimli şahısların üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şahısların üst aramasında 11 paket halinde 32 gram kokain maddesi ve kullanma aparatı ile birlikte 11 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

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