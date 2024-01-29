Tatvan’da ’Uzlaştırma Bürosu’ 2023’te yüzde 94 başarı elde etti

Adalet Bakanlığı tarafından ceza uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmaya konulan uzlaştırma yöntemi meyvelerini vermeye devam ediyor. Mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı amellerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yönteminde Tatvan’da büyük bir başarıya imza atıldı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının uzlaştırma bürosunun başarısını artırmak için yaptığı çalışmalar sayesinde 2023 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 301 dosyanın 283’ü uzlaşma ile sonuçlandırıldı. 2023 yılında yüzde 94’e yakın bir başarı oranı yakalayan uzlaştırma bürosu, 2024 yılında başarı oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.

Tatvan Adliyesi bünyesinde hizmet veren uzlaştırma bürosunun 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, uzlaştırma müessesi sayesinde Tatvan’da 2023 yılında büyük bir başarı oranına imza atıldığını söyledi. Uzlaştırma bürosuna 2023 yılında gelen toplam dosya sayısının 301 olduğunu, bunun 283’ünün uzlaşma ile 18’nin ise olumsuz sonuçlandığını belirten Başsavcı Abur, bunun yüzde 94’lük bir başarı oranına tekabül ettiğini ifade etti.

Ceza muhakemesi alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyalarının daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuştuğuna dikkat çeken Başsavcı Abur, “Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu fiilleri taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla taraflar bağış, yoksullara yardım, fidan dikme gibi fiillerle uzlaşabiliyor. Uzlaşmanın gerçekleşmesiyle şüphelilerin fiillerini yerine getirmesi halinde uyuşmazlık konusu dosyanın dava konusu olmadan çözüme kavuşması sağlanıyor. Bu anlamda 2023 yılında uzlaştırma büromuza gelen toplam 301 dosyanın 283’ü uzlaşıyla sonuçlandırılmıştır. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda 2023 yılı için uzlaşma başarı oranımız yüzde 94 civarında olmuştur. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla, uzlaştırmacılarımızla yaptığımız toplantılarla, onların etkin çalışmasıyla, belki de Tatvan tarihinin en önemli ya da rekoru dediğimiz bir seviyeye geldik. Yüzde 94 başarı oranına ulaştık. Bu gerçekten önemli bir orandır. Zaten bölge halkımızın uzlaşmaya, sorunları büyütmemekte bir meyili var. Bu Anadolu insanının tipik özelliğidir. Bizim desteğimiz, süreci ve usulü daha iyi anlatmamızla tarafları daha iyi bilgilendirmemizle bu orana ulaştık. Ben bu vesile ile başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılında hedefimiz bu başarı oranımızı yüzde 100’e çıkarmak olacaktır” şeklinde konuştu.

