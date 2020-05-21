YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’daki parklar yenileniyor

Tatvan’daki parklar yenileniyor

BİTLİS HABERLERİ  | 21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde bulunan sosyal yaşam alanlarını, yeni tip korona virüs salgını sonrasındaki güzel günler için baştan aşağıya yeniliyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde bulunan sosyal yaşam alanlarını, yeni tip korona virüs salgını sonrasındaki güzel günler için baştan aşağıya yeniliyor. Ağır geçen kış şartlarından dolayı sosyal yaşam alanlarında bulunan parklarda meydana gelen hasarların tamir edildiğini ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle şu an sosyal alanlar tedbir amaçlı kapatıldı. Bu süreçte ekiplerimiz de park ve bahçelerimizde tadilat ve yenileme çalışmalarına başladılar. Tatvan Belediyesi olarak pandemi sonrasındaki güzel günler için ilçemizin her noktasında çok yoğun çalışarak, vatandaşlarımızın keyifli ve güzel vakitler geçirmeleri için parklarımızı, yeşil alanlarımızı yeniliyoruz. Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Parklarımızı vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında nefes alacağı, stresini atabileceği, spor yapıp keyifli vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz tadilat çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı bir şehir oluşturmak için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. Yaşanan zorlu ve sıkıntılı sürecin geride kalmasıyla birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle ve yetişkinlerimizle yine yollarda, sokaklarda ve parklarımızla bir araya gelip, daha güzel günlerde buluşacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kuaför intikamı dediğin böyle olur! Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
04:48
Öğle
12:13
İkindi
16:05
Akşam
19:28
Yatsı
21:03

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.