TAV Milas-Bodrum, "Ege'nin En İyi İşverenleri" arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - TAV Milas-Bodrum, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu "Ege'nin En İyi İşverenleri" arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Holding'den yapılan açıklamaya göre, Great Place to Work Enstitüsü'nün çalışan değerlendirmelerine göre belirlediği "Ege Bölgesi'nin En İyi İşverenleri", İzmir'de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı, bu yıl ilk kez katıldığı çalışmada en iyiler arasına girerek ödül almaya hak kazandı. Kaya İzmir Thermal & Convention'da gerçekleşen ödül töreninde TAV Milas-Bodrum adına ödülü TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'un ana giriş kapısı olan havalimanının işletmesini 2014'ten bu yana sürdürdüklerini hatırlatarak, "Bu yıl pandeminin ardından sezona iyi bir başlangıç yaptık. Paydaşlarımızla iş birliği halinde yolcularımıza hızlı, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Yolcu memnuniyetinin çalışan mutluluğuna bağlı olduğunu biliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. TAV olarak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişim olanakları sunarak değer yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milas-Bodrum Havalimanı, bu yılın ilk 5 ayında 527 bin dış hat ve 218 bin iç hat olmak üzere toplam 745 bin yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 121 artış gösterdi.

