TAV'ın 6 havalimanına Krakow'da hizmet kalitesi ödülü

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Medine, Tiflis, Zagreb ve Üsküp havalimanları Dünya Havalimanları Konseyi'nin (ACI World) bu yıl Polonya Krakow'da düzenlediği yolcu deneyimi zirvesinde kendi kategorilerinde en iyi havalimanı ödüllerini teslim aldı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) programı kapsamında kendi kategorilerinde "en iyi havalimanı" ödüllerini kazandı.

İzmir "5-15 milyon yolcu", Üsküp "2-5 milyon yolcu" kategorisinde ödüllendirilirken, iki havalimanı aynı zamanda Ankara Esenboğa, Tiflis, Zagreb ve Medine havalimanlarıyla birlikte salgından sonra oluşturulan "En iyi hijyen uygulamaları" kategorisinde ödüllerini aldı.

ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, bu yıl Krakow'da düzenlenen ACI Customer Experience Global Summit sırasında gerçekleşen törenle sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz her havalimanında yolcularımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözeterek iyi bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Doğrudan yolcu değerlendirmelerine dayanan ASQ listesinde 6 havalimanımızla yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Pandemiyle hızlanan dijitalleşme ve akıllı havalimanı çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde yolcularımıza giderek daha kişiselleştirilmiş bir havalimanı deneyimi sunuyoruz. Bununla birlikte yolcu memnuniyetinin odağında çalışanlarımız yer alıyor. Bu başarıda emeği olan tüm TAV çalışanlarına teşekkür ediyorum."

ACI üyesi havalimanlarına yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunan ASQ programı kapsamında 2021'de 370 binden fazla yolcuyla anket gerçekleştirildi.

ACI World, 185 ülkedeki 1950 havalimanını temsil ediyor.

