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Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tarım faaliyetleri aksatılmadan sürdürülüyor.Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve Ziraat Mühendisi Yunus Ataman, ilçeye bağlı Göbel köyünde, tarımsal üretim yapan işletmeleri ziyaret etti.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel, Çiftçilerin üretime devam etmesinin kendileri ve ülkemiz için önemli olduğunu, denetimlerin ve büyükbaş ve küçükbaş aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tarım faaliyetleri aksatılmadan sürdürülüyor.
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve Ziraat Mühendisi Yunus Ataman, ilçeye bağlı Göbel köyünde, tarımsal üretim yapan işletmeleri ziyaret etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel, Çiftçilerin üretime devam etmesinin kendileri ve ülkemiz için önemli olduğunu, denetimlerin ve büyükbaş ve küçükbaş aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca Temel , “İnsanlarımız bu günlerde evde kalmak zorunda olsa da, çiftçilerimizin üretime devam etmesi ve bunu halkımıza sunmaları gerekiyor. İlçe Müdürlüğü olarak çiftçilerimizle el ele çalışmaktayız. Siz kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için evde kalın biz çiftçilerimizle beraber üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

Tavşanlı İlçe Tarım Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor

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