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Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.12.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.Organize Sanayi Bölgesinde 100 kişinin istihdam edeceği 14 bin 828 metrekare alana kurulacak tesislerde çocuk yatak odası takımı imalatı yapacak olan Bursa İnegöl merkezli Krdplast Ltd.

Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.
Organize Sanayi Bölgesinde 100 kişinin istihdam edeceği 14 bin 828 metrekare alana kurulacak tesislerde çocuk yatak odası takımı imalatı yapacak olan Bursa İnegöl merkezli Krdplast Ltd. Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı.
İmza töreninde konuşan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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