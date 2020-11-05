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Tavşanlı’da kaçak tütün operasyonu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, E.U isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki işyerlerinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş olan makoron satışı yaptığı belirlendi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, E.U isimli şahsın Tavşanlı ilçesindeki işyerlerinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş olan makoron satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine E.U. isimli şahsın Durak Mahallesi’nde işlettiği iki ayrı işyerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 34 kilo kıyılmış tütün, 181 kutu satışa hazır vaziyette 200’lük kutularda toplam 36 bin 200 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektronik terazi ve 14 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli iki şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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