YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri Rabia Hatun sokak kavşağında meydana geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri Rabia Hatun sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine giden U.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet ile İstasyon Mahallesine giden H.T. idaresindeki 43 HF 465 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:34
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.