Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri Rabia Hatun sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine giden U.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet ile İstasyon Mahallesine giden H.T. idaresindeki 43 HF 465 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

