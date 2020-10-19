YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 10.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 10. kilometresinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan N.Ş. yönetimindeki 34 NUH 08 plakalı otomobil, Şahmelek mevkiinde dolu yağışının da etkisi ile yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü N.Ş. ve K.D. yaralandı.
Yaralılar o sıra Kütahya’dan görevden dönmekte olan 112 Acil servis ve Tavşanlı’dan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 104 ev karantinaya alındı

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:07
Öğle
12:50
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.