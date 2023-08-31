YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Tavşanlı’da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

31.08.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Tavşanlı’da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İlçenin Yeni ve Durak mahallelerindeki bazı ikametlerden 3 bin TL değerinde Amerikan Doları, 2 bin TL değerinde Riyal, 20 bin TL, bilgisayar malzemeleri, saat, alyans, kolye ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheli M.M. (37) kurusıkı tabanca ile yakalandı. Olaya karıştıkları tespit edilen diğer şüpheli G.K. (41) ve H. K. (18) isimli kişiler ticari taksi ile kaçarken yakalandılar. Şüphelilerin ticari taksi içerisine atmış oldukları ve olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adet deri eldiven, 1 adet kuru sıkı tabanca, altın tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapmış oldukları hırsızlıkları itiraf ederek polis tarafından gözaltına alındılar.

Tavşanlı Adliyesine sevk edilmek üzere parmak izleri alınan şüphelilerin Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine getirildiklerinde kendi daha önceden G.K. olarak bildiren şahıslar yalan beyanda bulunduğunu gerçek isminin S.Ö. (38), olduğunu belirtti. Kendisini H.K. olarak bildiren ve yalan beyanda bulunan şüphelinin ise Ç.K. (17) olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri tarafından S. Ö.’nün 23 adet suç kaydının olduğu, 10 suçtan tutuklama, 13 suçtan ise ifadesinin olduğu, toplamda 14 yıl 6 ay 25 kesinleşmiş hapis cezasının 7 bin 800 TL adli para cezasının olduğu anlaşıldı. Ç.K.’ın ise muhtelif hırsızlıklardan 8 adet suç kaydının olduğu, aranmasının olmadığı anlaşıldı. Evden hırsızlık olayı ile ilgili ifadeleri alınarak Tavşanlı Adliyesine çıkartılan M. M. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, S.Ö. ve Ç. K. tutuklanarak Tavşanlı T tipi cezaevine gönderildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğulduŞanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
İnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştıİnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştı
Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal olduAyağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

Şulenur eczanesi
Emet
Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Aksa eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Merkez
Domaniç eczanesi
Domanic
Hayat eczanesi
Gediz
Şifa eczanesi
Hisarcik
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.