Tavşanlı’nın 8 bin yıllık geçmişine ışık tutacak kazı çalışmaları devam ediyor

Bölgenin en önemli arkeolojik kazıları arasında gösterilen Tavşanlı Höyük’te 3. sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tavşanlı ve bölgemizin 8 bin yıllık tarihine ışık tutan kazı çalışmalarının başında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Erkan Fidan’ın olduğu belirtildi.

Kütahya’nın en eski yerleşmesi olan Tavşanlı Höyük kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı alanı ve Kazı Evine giden AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, 45 hektara yayılan yerleşim alanı hakkında Prof. Dr. Erkan Fidan’dan bilgiler alarak burada çalışan genç arkeolog ve işçilere kolaylıklar diledi.

