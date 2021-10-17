YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma ada ülkelerine de açıldı

Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma ada ülkelerine de açıldı

17.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: - "Çin'e ihracatımızdan sonra Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi yerlere de ürün göndermeye başladık. Bunlar Çin'e ihracatımızdan sonra gelişen pazarlarımız oldu. Çin büyük bir pazar ve diğer ülkelere girişte referans olarak gösterdiğimizde işimiz çok daha kolay oluyor"

MEHMET ÇALIK - Tavuk ayağı ile girdiği Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini genişleten Uşak'ta kurulu firma, buradan edindiği tecrübe ile Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi ada ülkelerine de ihracata başladı.

Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, AA muhabirine, 2020 yılının kasım ayında Türkiye'den Çin'e doğrudan tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tavuk ayağının ardından Çin'e bonfile, baget gibi parça ürünler ve bütün piliç de gönderdiklerini ifade eden Gedik, bunun yanında Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu başta olmak üzere 70 ülkeye dış satım yaptıklarını söyledi.

Çin'e ihracatın sorunsuz devam ettiğini kaydeden Gedik, "Hedefimiz 2022 yılında Çin'e olan ihracat kapasitemizi daha da artırmak. Tavuk ayağı artık toplam ihracatımızın içerisinde çok küçük bir rakam kalmaya başladı. Çünkü Çin'e ihracatımızın yüzde 75'ini tavuk ürünleri oluşturuyor. Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Diğer tavuk ürünleri ise 15 bin ton. Onun da geri dönüşü 30 milyon dolar civarında. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız." dedi.

Dış pazarda tutunmanın zor olduğuna işaret eden Gedik, kaliteli ürün ve iyi ilişkilerle bunu başarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- "Orta Amerika ülkeleri de gündemimizde"

Yeni girişimlerle Türk ürünlerini daha farklı ülkelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gedik, "Çin'e ihracatımızdan sonra Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi yerlere de ürün göndermeye başladık. Bunlar Çin'e ihracatımızdan sonra gelişen pazarlarımız oldu. Çin büyük bir pazar ve diğer ülkelere girişte referans olarak gösterdiğimizde işimiz çok daha kolay oluyor. Orta Amerika ülkeleri de gündemimizde. Şili, Küba, Venezuela da açılacak gibi durum var." diye konuştu.

Çin'e ihracat için 2019 yılında başlayan sürecin 2020'de Çin yetkililerinin onayıyla tamamlandığını aktaran Osman Gedik, süreçte her konuda destek olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı10 bin euro, 35 bin dolar! İçi döviz dolu çantayı bakın ne yaptı
GÜNCELLEME - Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldüGÜNCELLEME - Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü
Anahtar Kelimeler:
Çin Filipinler Maldivler

Uşak Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:53
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Uşak Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazar

Aşiyan Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Masal Diyarı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.