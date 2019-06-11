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Tavuk göğsünün üzerinde bulunan beyaz çizgiler ne anlama geliyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Tavuk göğsünde zaman zaman siz de beyaz çizgiler görmüş olabilirsiniz. Eğer öyleyse, muhtemelen bu çizgilerin normal olup olmadığını merak etmişsinizdir. Bologna Üniversitesi'nden bir araştırma, bu beyaz çizgilerin bizim düşündüğümüzden çok daha ciddi bir şey olabileceğini gösteriyor.

Tavuk göğsünün üzerinde bulunan beyaz çizgiler ne anlama geliyor?

İtalyan Hayvan Bilimi Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, üzerinde çizgiler bulunan tavuk göğsünün normalden daha yağlı olduğu ve genellikle normal yağ içeriğinin %224'ten fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bu çizgilerin, tavukların normalden daha hızlı büyümeleri için kullanılan bir yetiştirme tekniği sonucunda ortaya çıktığına inanıyor. Bu, aynı zamanda melez kuşlarda sıklıkla ortaya çıkan bir kas hastalığının işareti olabilir. Bu kas bozukluğu, tavuğun yetiştirilme koşullarının doğru olmadığının işaretidir.

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Çalışma, tavuk etinin yıllar içinde besin değerinin bir kısmını kaybettiğini, beyaz çizgilerin ise etin protein değerini kaybettiğinin işareti olduğunu iddia ediyor.

Besin değeri düşük olan bu çizgili etlerin, sağlıklı göğüs etine göre biraz daha serttirler ve aynı zamanda lezzetinin daha yavan olduğu söylenir.

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Üzerinde beyaz çizgiler barındıran etin, insan sağlığını nasıl etkilediğini görmek için daha fazla çalışma yapılması gerekse de bu durum kanatlı hayvan endüstrisi için baktığımızda iyi bir haber değil.

Bu çizgilerin nedenini öğrendikten sonra, tavuk eti satın alırken saha bilinir ve güvenilir yerlerden almaya özen gösterin.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşiniz gücünüz yok mu sizin, dünyanın protein ihtiyacı nasıl karşılanacak başka türlü, yumurta ve tavuktan başka çözüm yok. Sağlıklı beyaz et yemeye devam...
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