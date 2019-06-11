Tavuk göğsünün üzerinde bulunan beyaz çizgiler ne anlama geliyor?

İtalyan Hayvan Bilimi Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, üzerinde çizgiler bulunan tavuk göğsünün normalden daha yağlı olduğu ve genellikle normal yağ içeriğinin %224'ten fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bu çizgilerin, tavukların normalden daha hızlı büyümeleri için kullanılan bir yetiştirme tekniği sonucunda ortaya çıktığına inanıyor. Bu, aynı zamanda melez kuşlarda sıklıkla ortaya çıkan bir kas hastalığının işareti olabilir. Bu kas bozukluğu, tavuğun yetiştirilme koşullarının doğru olmadığının işaretidir.

Çalışma, tavuk etinin yıllar içinde besin değerinin bir kısmını kaybettiğini, beyaz çizgilerin ise etin protein değerini kaybettiğinin işareti olduğunu iddia ediyor.

Besin değeri düşük olan bu çizgili etlerin, sağlıklı göğüs etine göre biraz daha serttirler ve aynı zamanda lezzetinin daha yavan olduğu söylenir.

Üzerinde beyaz çizgiler barındıran etin, insan sağlığını nasıl etkilediğini görmek için daha fazla çalışma yapılması gerekse de bu durum kanatlı hayvan endüstrisi için baktığımızda iyi bir haber değil.

Bu çizgilerin nedenini öğrendikten sonra, tavuk eti satın alırken saha bilinir ve güvenilir yerlerden almaya özen gösterin.



