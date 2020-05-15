Tavuklu krep bohçası tarifi

Lezzeti ve sunumuyla farklı tarif arayanlar için tavuklu krep bohçası hazırladık. Yanına pirinç pilavı yapınca da harika bir ikili oldular. İşte karşınızda iftara özel bir tarif: Tavuklu krep bohçası.

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 bardak süt

Bir kahve fincanı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

Tuz

İç malzemesi için:

300 gram tavuk göğsü

Bir adet soğan

Bir yemek kaşığı salça

Bir su bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Sıvı yağ

Baharatlar

Beşamel sos için:

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı 5 yemek kaşığı un

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

TAVUKLU KREP BOHÇASI NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde yumurtaları çırpın.

Üzerine sütü, sıvı yağı, unu, tuzu ekleyin ve homojen kıvam alana kadar çırpın.

Teflon tavayı orta ateşte ısıtın.

Hazırladığınız krep hamurundan küçük bir kepçe alın ve tavaya dökün.

Krebin her iki tarafını da pişirin.

Harcın hepsini bu şekilde hazırlayın.

İç malzemesi için soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvı yağda soteleyin.

Rengi hafif pembeleşince içine küp küp doğradığınız tavuk göğsünü ilave edin.

Tavuk göğsü pişince salçayı ekleyın.

Salçanın kokusu çıkınca karışıma bezelyeyi ilave edin.

Son olarak tuzu ve baharatları ekleyin. Karışımı ocaktan alabilirsiniz.

Beşamel sos için tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

İçine sütü ilave edin.

Hafif koyulaşana kadar pişirin.

Şimdi bohça hazırlama zamanı...

Krebin içine 2 yemek kaşığı harçtan ekleyin.

Krebi bohça haline getirin.

Ağız kısmını kürdanla kapatıp ters çevirin.

Tüm kreplere aynı işlemleri uygulayıp fırın tepsisine dizin.

Bohçaların üzerine beşamel sostan dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

15 dakika sonra bohçaların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin ve 5 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun.



