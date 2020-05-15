Tavuklu krep bohçası tarifi

Lezzeti ve sunumuyla farklı tarif arayanlar için tavuklu krep bohçası hazırladık. Yanına pirinç pilavı yapınca da harika bir ikili oldular. İşte karşınızda iftara özel bir tarif: Tavuklu krep bohçası.
2 adet yumurta
2 bardak süt
Bir kahve fincanı sıvı yağ
10 yemek kaşığı un
Tuz
İç malzemesi için:
300 gram tavuk göğsü
Bir adet soğan
Bir yemek kaşığı salça
Bir su bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
Sıvı yağ
Baharatlar
Beşamel sos için:
Derin bir kabın içinde yumurtaları çırpın.
Üzerine sütü, sıvı yağı, unu, tuzu ekleyin ve homojen kıvam alana kadar çırpın.
Teflon tavayı orta ateşte ısıtın.
Hazırladığınız krep hamurundan küçük bir kepçe alın ve tavaya dökün.
Krebin her iki tarafını da pişirin.
Harcın hepsini bu şekilde hazırlayın.
İç malzemesi için soğanı yemeklik doğrayın.
Sıvı yağda soteleyin.
Rengi hafif pembeleşince içine küp küp doğradığınız tavuk göğsünü ilave edin.
Tavuk göğsü pişince salçayı ekleyın.
Salçanın kokusu çıkınca karışıma bezelyeyi ilave edin.
Son olarak tuzu ve baharatları ekleyin. Karışımı ocaktan alabilirsiniz.
Beşamel sos için tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
İçine sütü ilave edin.
Hafif koyulaşana kadar pişirin.
Şimdi bohça hazırlama zamanı...
Krebin içine 2 yemek kaşığı harçtan ekleyin.
Krebi bohça haline getirin.
Ağız kısmını kürdanla kapatıp ters çevirin.
Tüm kreplere aynı işlemleri uygulayıp fırın tepsisine dizin.
Bohçaların üzerine beşamel sostan dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
15 dakika sonra bohçaların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin ve 5 dakika daha pişirin.
Afiyet olsun.
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