Taylan Antalyalı neden yok? Fatih Terim açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev vermemesinin nedenini anlattı.

Oyuncuları dinlendirerek kullandığını söyleyen deneyimli hoca, "Bazen işte o değişiklikleri yapıyoruz. Çünkü, baktığımız zaman Onyekuru 15 günde 5 maç oynadı. Dinlendirmiştim. Diğer oyuncuların böyle mazeretleri var. Teknik heyet olarak dinlendirmek istediğimiz, o maça görev verdiğimiz oyuncular var. Değişiklikler olacak. Hepsi Galatasaray oyuncusu. Hepsi, her an göreve hazır olmalı. Lehimize bir faktör bu. Seviyeli bir rekabet bizi daima iyi yerlere taşıyacaktır. Onu görüyorum ve bu da beni sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ YEDEK

Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, Kasımpaşa maçının ardından 2. kez yedek kulübesinde başladı.

Taylan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig'de 24 müsabakanın 23'ünde, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 karşılaşmanın tamamında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın 2'sinde forma giymişti.

Kasımpaşa maçına kadar tüm maçlara ilk 11'de başlayan Taylan, forma giymediği karşılaşmalarda ise kart cezası veya farklı nedenlerden dolayı kadroya giremedi.

