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Taylan Antalyalı'nın tişörtü sosyal medyada olay oldu

28.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü bir kısım tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kısım da destek verdi.

Taylan Antalyalı'nın tişörtü sosyal medyada olay oldu

Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı’nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu!

Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası’nda LGBT’nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle “Powered by Pride” yazılı tişört giyen Taylan’a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.

Türkçesi “Gururla destekliyorum” anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’ın ‘Hikaye’ bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
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