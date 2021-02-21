Taylan Antalyalı'yı isteyen İtalyan takımları belli oldu

Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, bu sezon Galatasaray ile 27 maça çıkıp 2 bin 374 dakika boyunca sahada kalmış; bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

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Antalyalı‘nın yükselişte olan form grafiği sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da dikkatleri üzerine çekti. İtalya Serie A kulüplerinden Milan, Atalanta ve Sassuolo Taylan Antalyalı için Galatasaray’ın kapısını çaldı.

MİLAN, ATALANTA VE SASUOLO, TAYLAN'I SORDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taylan’ın İtalya yolcusu olduğuna ilişkin bir haber paylaştı. İngiliz Skysports’un İtalyanca versiyonunda hazırlanmış bir haberi paylaşan Di Marzio, Taylan Antalyalı haberinde sır perdesini kaldırdı.

Sky Sports’un haberine göre Milan, Atalanta ve Sassuolo, Taylan Antalyalı için Galatasaray yönetiminden bilgi istedi. Bu sezon Serie A’yı domine eden Milan, ligde 7. sırada bulunan Atalanta ve ligde iyi sayılabilecek bir konumda bulunan Sassuolo, Taylan için Galatasaray’ın kapısını çaldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

2019 yılında bedelsiz olarak BB Erzurumspor’dan Galatasaray’a katılan ön libero, bizzat Fatih Terim’in isteği doğrultusunda transfer edilmişti. Şu ana kadar hiçbir milli maç tecrübesi bulunmayan oyuncunun haziran ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası‘nda forma giymesi düşünülüyor. Taylan’ın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli değil.