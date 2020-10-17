Taylan ve Omar Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i Alanyaspor maçı öncesi iki futbolcusu çok mutlu etti. Cimbom, Alanya karşısında mutlaka 3 puan istiyor. Terim’in, Alanya karşısında Galatasaray’ı nasıl bir 11’ ile sahaya çıkaracağı çok merak ediliyor...

Galatasaray’ın Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmaya çok az bir süre kaldı. Son antrenmanını yarın gerçekleştirecek sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı sevinci yaşandı. Sakatlığından kurtulup bugün takımla idmana katılan Taylan’ın azmi teknik direktör Fatih Terim’i çok mutlu etti.

FORMA GİYMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Genç futbolcu, teknik direktörlük kariyeri boyunca bahane üreten futbolcudan uzak duran ve fedakarlığa çok önem veren tecrübeli hocanın gönlünü bir defa fethetti. Taylan, Terim’e Alanya maçında forma giymek istediğini söyledi. Ancak hafta boyunca takımla çalışmalardan uzak kalan ve ekstra yük binmesi durumunda sakatlığının nüksetmesinden endişe duyulan Taylan ile ilgili son karar yarın verilecek.

OMAR'DAN DA TALEP VAR

Dün arka adalesinde ağrı hisseden ama MR’ı temiz çıkan Omar günü salonda geçirirken Norveçli futbolcu da Taylan gibi Alanya maçında oynamak istediğini teknik heyete bildirdi. Yarınki idman kendini deneyecek Omar’ın pazartesi gününe kadar yüzde yüz hazır olması bekleniyor. (Ajansspor)

