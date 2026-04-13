Tayland'ın en büyük bayramı başladı: Songkran Su Festivali nedir?

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın geleneksel ve en büyük bayramı Songkran Su Festivali bugün başladı.

Tayland takvimine göre yeni yıl olarak kabul edilen ve her yıl 13-15 Nisan tarihlerinde kutlanan festival, her sene olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

TEMASI: TEMİZLİK, BEREKET VE ARINMADIR

Geleneksel olarak temizlik, bereket ve arınma temalı bayramda, Taylandlı vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren rengarenk kıyafetler giyerek aileleriyle bir araya gelip dua ettikten sonra evlerini, sokaklarını ve hatta birbirlerini yıkadı.

Yıllar içinde turistlerin de katılımıyla geleneksel bayram adeta uluslararası bir festivale dönüşen Songkran Su Festivali'ne her yıl dünya genelinden katılım artarken, yerli ve yabancı katılımcılar ülke genelinde yer yer 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkta su savaşları yaptı.

TÜRK ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Özellikle başkent Bangkok'ta festival için hazırlanan parklar, ana caddeler ve etkinlik alanları sabahın erken saatlerinden itibaren Taylandlılar ve yabancı ziyaretçilerle doldu.

Bu yılki kutlamalara katılan Türk ziyaretçilerin sayısında da artış olduğu görüldü. Başkentte resmi Songkran kutlamalarının merkezi olarak belirlenen Benchakitti Park, Silom Caddesi, Khao San Caddesi, Central World ve Iconsiam'da geleneksel gösteriler, müzik performansları ve su etkinlikleri düzenlenirken, binlerce kişi su tabancaları, kovalar ve hortumlarla festival alanlarına akın etti.

ÜLKENİN KÜLTÜREL MİRASINI DÜNYAYA TANITAN EN ÖNEMLİ FESTİVALLER ARASINDA

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Songkran Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Tayland halkının yeni yılını kutlayarak mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. Songkran'ın yalnızca geleneksel bir kutlama değil, aynı zamanda ailelerin bir araya geldiği, dayanışma ve toplumsal bağların güçlendiği anlamlı bir dönem olduğunu belirten Anutin, Tayland vatandaşlarına geleneksel kültürel değerlerin korunması çağrısında bulunurken, festival kapsamında ülkeye gelen turistlerin sıcak şekilde karşılanması çağrısında bulundu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Songkran, Tayland'ın geleneksel yeni yıl kutlamalarının yanı sıra ülkenin kültürel mirasını dünyaya tanıtan en önemli festivaller arasında yer alıyor.