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Tayland sokak yemekleri Ankara'da tanıtılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit: - "Tay sokak yemekleri dünyaca meşhur, tıbbi faydaları da var, bu yemeklerin ustalarını Ankara halkıyla buluşturuyoruz"

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 9-13 Aralık'ta düzenlenecek "Tayland Sokak Yemekleri Festivali'nin" tanıtım etkinliği düzenlendi.

Başkentte bir otelde yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, coğrafi açıdan uzak olan Türkiye ve Tayland ilişkilerinin her alanda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Tay festivalinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Ekarohit, Tay sokak yemeklerini ise ilk defa tanıtacaklarını söyledi.

Festival için çeşitli Türk ve Tay firmalarından sponsor bulduklarını aktaran Ekarohit, Tay yemeklerinin tüm dünyada beğeniyle tüketildiğini dile getirdi.

Ekarohit, "Tay sokak yemekleri dünyaca meşhur, tıbbi faydaları da var, bu yemeklerin ustalarını Ankara halkıyla buluşturuyoruz. Tay şeflerden biri de kendi evimden. Tayland'a giderseniz çok çeşitli sokak yemekleri tadabilirsiniz, acılıları da var, acısızları da." dedi.

Türk ve Tay halklarının benzerliklerine dikkati çeken Ekarohit, "Benzerliklerimizden faydanlanmalıyız, iki halkın da misafirperverlikleri ünlü, farklılıklarımız da iltifat sebebidir." diye konuştu.

Ekarohit, daha sonra beraberindeki Tay şeflerle, toplantı salonunda hazırlanan mutfakta sokak yemeklerinin yapılışını anlattı.

Davetliler hazırlanan Tay mutfağının farklı yemeklerini tatma fırsatı buldu.

Etkinlikte 5 Aralık'ta Tayland Ulusal Günü'nün de Ankara'da kutlanacağı duyuruldu.

- Ankara'da ilk

Festivalde sokak yemekleri, otelin ana restoranı GreenHouse'da 9-12 Aralık'ta akşam 19.00-23.00 saatleri arasında ücret karşılığı (159 lira) müşterilere açık büfe olarak sunulacak.

Ayrıca 13 Aralık'ta yemeklerin porsiyon halinde sunulacağı erken yeni yıl partisi ve Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye-Tayland gidiş-dönüş uçak bileti için çekiliş düzenlenecek.

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festival Phantipha Lamsudha Ekarohit tayland

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