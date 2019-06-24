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Taylandlı bir adam bir kobra ile evlendi! Gerekçesi ise duyanları dehşete düşürdü.

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Taylandlı bir adam bir kobra yılanı ile dünya evine girdi. Adamın yılanla evlenmesi garip iken evlilik nedeni ise bu olaydan daha garip çıktı. İşte detaylar...

Bir Budist teorisine göre, insanlar öldükten sonra reenkarnasyon ile hayvanların bedenine giriyor. Taylandlı bu adam da, ölen eski sevgilisinin bir kobranın bedeninde tekrar hayat bulduğuna inanıyor ve bu nedenle o kobra yılanı ile evleniyor.

Taylandlı bir adam kobra ile evlendi!

300 cmlik bu kobra yılanı ve Taylandlı adam çiftlerin yaptığı bazı tipik şeyleri yapıyorlar. Birlikte televizyon izliyorlar, masa oyunları oynuyorlar, spor salonuna gidiyorlar, göl kenarında romantik bir randevuya çıkıyorlar. Vakitlerinin çoğunu birlikte geçiriyorlar.
Warranan Sarasalin, bu fotoğrafları paylaşmasıyla viral oldu. 5 yıl önce kız arkadaşını kaybeden Sarasalin, Güney Doğu Asya'da gördüğü bu yılanı kız arkadaşına benzetmiş.
Yılanı hiç yanından ayırmıyor, hatta yılan yatağında bile kalıyormuş.
Bu olay sayesinde, yaşadığı şehirde oldukça ünlenmiş. Her gün kobrayla evlenen bir adam görülmüyor sonuçta...
Aslında kendisi bir hayvanla evlenen ilk insan değil...
Bu yılın başlarında, Hindistan'daki bir köyde yaşayan 7 yaşındaki çocuk kötü ruhları def etmek adına dişi bir köpekle evlendi. Yıldız falında da ilk eşinin erken bir yaşta öleceği yazıyormuş. 1992 yılında Jerry Springer isimli adam, bir midilliyle evlenmiş.
2010 yılında, 18 yaşındaki bir Bali yerlisi, bir inekle ilişki kurduktan sonra, köyünü “kutsal olmayan eylem”den temizlemek için, inekle evlendirildi. 2005 yılında bir kadın, "Cindy" isimli yunusla evlendi. Evlenmeden önce onunla 15 yıllık bir ilişkisi vardı. Yine 2010 yılında, Alman bir adam, yaşayacak fazla zamanı olmayan astımlı bir kedisiyle evlendi.
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