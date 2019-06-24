Taylandlı bir adam bir kobra ile evlendi! Gerekçesi ise duyanları dehşete düşürdü.

Bir Budist teorisine göre, insanlar öldükten sonra reenkarnasyon ile hayvanların bedenine giriyor. Taylandlı bu adam da, ölen eski sevgilisinin bir kobranın bedeninde tekrar hayat bulduğuna inanıyor ve bu nedenle o kobra yılanı ile evleniyor.

Taylandlı bir adam kobra ile evlendi!

300 cmlik bu kobra yılanı ve Taylandlı adam çiftlerin yaptığı bazı tipik şeyleri yapıyorlar. Birlikte televizyon izliyorlar, masa oyunları oynuyorlar, spor salonuna gidiyorlar, göl kenarında romantik bir randevuya çıkıyorlar. Vakitlerinin çoğunu birlikte geçiriyorlar.

Warranan Sarasalin, bu fotoğrafları paylaşmasıyla viral oldu. 5 yıl önce kız arkadaşını kaybeden Sarasalin, Güney Doğu Asya'da gördüğü bu yılanı kız arkadaşına benzetmiş.

Yılanı hiç yanından ayırmıyor, hatta yılan yatağında bile kalıyormuş.

Bu olay sayesinde, yaşadığı şehirde oldukça ünlenmiş. Her gün kobrayla evlenen bir adam görülmüyor sonuçta...

Aslında kendisi bir hayvanla evlenen ilk insan değil...

Bu yılın başlarında, Hindistan'daki bir köyde yaşayan 7 yaşındaki çocuk kötü ruhları def etmek adına dişi bir köpekle evlendi. Yıldız falında da ilk eşinin erken bir yaşta öleceği yazıyormuş. 1992 yılında Jerry Springer isimli adam, bir midilliyle evlenmiş.